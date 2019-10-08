Real Meter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимальной отметки - 41,4%

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Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина составляет 41,4%, снизившись на 3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 10 по 11 октября среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны. Отрицательно оценили деятельности президента 56,1% респондентов, что на 3,8% выше, чем неделю назад. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 35,3%, оппозиционной партии Свободная Корея – 34,4%, партии Справедливого будущего – 6,3%, партии Справедливости – 5,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.