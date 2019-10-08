Правительство и правящие силы обсудили реформирование прокуратуры

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13 октября в Национальном собрании РК состоялась встреча представителей правящей Демократической партии Тобуро, администрации президента и правительства. Её участники обсудили реформу прокуратуры. Министр юстиции Чо Гук подчеркнул, что реформирование прокуратуры только начинается, и нужно довести это дело до конца, что бы ни случилось. Лидер фракции правящей партии Ли Ин Ён отметил необходимость ускорения этого процесса, напомнив, что только на отмену специального транспорта для генерального прокурора ушло полтора года. В минюсте подготовили подробный план сокращения штата отдела по особым делам и изменения названия этого органа. Его планируется утвердить 15 октября на заседании кабинета министров. В этом месяце решено подготовить план дальнейших действий по реформированию прокуратуры и кадровой системы. Присутствовавший на встрече премьер-министр Ли Нак Ён подчеркнул, что в прокуратуре нужно изменить не только систему, но также культуру и формы работы. Была подчёркнута решимость скорейшего завершения процесса подготовки законодательной базы.