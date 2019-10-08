РК и Чили обсуждают условия сотрудничества в рамках соглашения о свободной торговле

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14-16 октября в Сеуле проходит третий раунд переговоров представителей РК и Чили по вопросу улучшения условий соглашения о свободной торговле (FTA). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в переговорах принимают участие представитель РК на торговых переговорах Ким Ги Чжун и начальник отдела внешнеэкономических отношений МИД Чили Филипе Лопеандия. На этот раз стороны обсудят перечень товаров, подлежащих либерализации в торговле, вопросы интеллектуальной собственности, условий труда, равенства полов, общего сотрудничества и юридические темы. Ким Ги Чжун заявил, что стороны приложат усилия для отражения в соглашении изменений условий торговли с момента заключения документа, а также опыта сотрудничества.