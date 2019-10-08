В РК сократился индекс ожидаемой деловой активности

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Индекс ожидаемой деловой активности за четвёртый квартал составил в РК 72 пункта, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом на 1 пункт. Показатель рассчитан Торгово-промышленной палатой РК на основе опроса 2.200 производственных компаний по всей стране. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. В палате указали, что рост в частном секторе ослаб в связи с ухудшением ситуации в мире. Так, экспорт продолжает снижаться 10 месяцев подряд, а в первом полугодии операционная прибыль сократилась на 37%. Среди задач по активизации экономики компании указали на обеспечение гибкости рынка труда, реформирование ограничительных правил, улучшение условий финансирования, развитие разработок и исследований.