РК и Япония обсудили возможность разрешения двусторонних торговых споров

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РК и Япония провели в 11 октября в Женеве первый раунд переговоров по обращению Сеула во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за японских экспортных ограничений. Стороны пока не достигли каких-либо договорённостей, лишь подтвердив свои позиции. Делегация РК указала, что действия Японии не соответствуют правилам ВТО, потребовав их отмены. Японская сторона вновь объяснила свои меры по ограничению поставок в РК стратегического производственного сырья интересами безопасности, указав, что южнокорейские власти не осуществляли должного контроля за данной продукцией, которая может использоваться в военных целях. Делегации не смогли договориться, но решили продолжить диалог. Урегулирование спора между заинтересованным сторонами возможно в течение 60 дней после обращения в ВТО. Очередная встреча может пройти до 10 ноября.