Делегация Китая обсудит в РК вопросы активизации двусторонних обменов

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14 октября в РК прибыла китайская делегация, которая пробудет в стране до 18 октября. В её составе 19 человек представителей ведомств внешних связей крупнейших регионов Китая – провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. Они посетят дворец Чхандоккун и Государственный центральный музей в Сеуле, центр городской регенерации в Сунчхоне, металлургический завод в Кванъяне. Визит организован в рамках проводимой МИД программы по ознакомлению представителей региональных властей Китая с РК. В МИД заявили о готовности продолжать работу по активизации обменов между двумя странами.