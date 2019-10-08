В Сеуле отметят 100-летие корейского кино

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На площади Кванхвамун в Сеуле пройдёт фестиваль, посвящённый 100-летию корейского кинематографа. Ряд мероприятий пройдёт с 23 по 27 октября. Это научный семинар, показы фильмов на площади Кванхвамун, концерт и многое другое. В ходе семинара эксперты из разных стран ознакомятся с историей корейского кино и обсудят дальнейшие направления его развития. 26-27 октября на площади Кванхвамун можно будет поближе познакомиться с различными аспектами киноиндустрии, в том числе концепцией будущего развития в формате виртуальной реальности. Тм будут представлены также постеры фильмов разных эпох., 27 октября состоится торжественный концерт.