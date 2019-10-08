Чон Гён Ду: Расширение командования сил ООН возможно только с разрешения РК

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Министр обороны РК Чон Гён Ду довёл до сведения 16 стран, входящих в командование сил ООН, позицию Сеула, что расширение масштабов командования возможно только с разрешения южнокорейской стороны. Как сообщил представитель оборонного ведомства РК, в июле министр проинформировал посольства вышеуказанных стран о данной позиции Сеула. В случае начала военных действий на Корейском полуострове эти государства должны предоставить войска и военную технику силам ООН. В послании министра говорится, что расширение списка данных государств должно быть согласовано с южнокорейской стороной. Кроме того, подчёркивается, что в этот список могут войти только страны, принимавшие участие в Корейской войне. Выражение данной позиции может быть связано с действиями США, которые могут создать условия по привлечению разных стран-членов ООН к деятельности командования для расширения международной составляющей. Проблема в том, что среди таковых потенциально может оказаться и Япония.