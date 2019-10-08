РК и КНР начинают совместное патрулирование в зоне совместного рыболовства

14 октября РК и КНР начинают недельное патрулирование в зоне совместного рыболовства. Об этом сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК. В данной зоне, согласно ранее заключённому договору, разрешена работа аккредитованных рыболовных судов двух стран без предварительного уведомления и согласно законодательствам РК и КНР. При выявлении нарушений в ходе совместного патрулирования стороны обязуются уведомлять друг друга о данном факте для сотрудничества в устранении противозаконной деятельности рыболовных судов. Совместное патрулирование проводится с 2014 года. До сих пор в его рамках было задержано 31 китайское судно. С января по сентябрь южнокорейские пограничники задержали 92 китайских браконьерских судна.