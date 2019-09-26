Чо Гук подал в отставку с поста министра юстиции РК

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Чо Гук, которого считают ключевой фигурой в реформировании прокуратуры, подал 14 октября в отставку с поста министра юстиции. Данное решение было принято через месяц после вступления в должность. Примечательно, что за несколько часов до отставки Чо Гук провёл вторую пресс-конференцию о мерах по реформированию прокуратуры. На ней он упомянул о продолжающемся расследовании по обвинению его семьи в коррупции. Чо Гук заявил: «Я каждый день испытывал угрызения совести в связи с расследованием относительно моей семьи, но, тем не менее, продолжал работу по реформированию прокуратуры. Теперь моя роль подошла к концу. После того как я перестану быть министром, я буду заботиться о своей семье, которая переживает самый тяжёлый и болезненный период своей жизни». Семья Чо Гука, в том числе его жена, дочь и сын, несколько раз вызывались на допрос в прокуратуру по поводу нарушений законов о частных инвестициях и зачисления в учебное заведение. Судебное разбирательство с участием его жены, профессора университета по фамилии Чон, должно начаться в пятницу.