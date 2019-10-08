В РК не увидят прямую трансляцию матча по футболу команд Юга и Севера в Пхеньяне

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Южнокорейские зрители не смогут увидеть в прямом эфире отборочной игры команд РК и КНДР в рамках чемпионата мира по футболу 2022 года. Игра состоится в Пхеньяне 15 октября. Три крупнейшие южнокорейские вещательные компании, в том числе KBS, по разным каналам пытались договориться о предоставлении им права на проведение прямой трансляции. Планировалось отправить в Пхеньян группу из десяти ведущих, комментаторов и других специалистов по вещанию. Стороны договорились об отправке южнокорейских телевизионщиков. Однако в конце сентября ситуация резко изменилась. Пхеньян прекратил все контакты по подготовке прямой трансляции игры. Попытки исправить ситуацию были встречены молчанием со стороны Севера, не увенчавшись успехом. Прорабатывался даже вариант ведения прямой трансляции в Сеуле через международный сигнал. Но до сих пор от северокорейской стороны ответа не последовало. Поскольку игра состоится уже 15 октября, ни о какой трансляции в прямом эфире говорить не приходится. Не будет также поездки в Пхеньян группы журналистов, которую пытались организовать через Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Телерадиокомпания KBS намерена принять меры для того, чтобы обеспечить гражданам страны возможность увидеть игру. Между тем, южнокорейская команда вылетела из Пекина в Пхеньян, где приступила к подготовке. Матч состоится на стадионе имени Ким Ир Сена.