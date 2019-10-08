Группа SuperM в топе Billboard 200

Photo : YONHAP News

Молодая южнокорейская К-РОР группа SuperM от продюсерской компании SM Intertainment одновременно с дебютом в США заняла первую строчку чарта Billboard 200. 13 октября новость об этом была опубликована на сайте Billboard. Успешным стал их первый мини-альбом «SuperM». Это вторая южнокорейская группа после BTS, вошедшая в топ Billboard. Сами же новоявленные звёзды отмечают, что не ожидали такого успеха, пообещав усердно работать. В составе группы семь молодых певцов. Их продюсер Ли Су Ман ведёт этот проект совместно с музыкальным лейблом CMG, которая является филиалом Universal Music Group. Ли Су Ман поблагодарил за поддержку фанатов по всему миру. Глава CMG Стив Барнет заявил, что группа SuperM сегодня написала новую историю и это только начало.