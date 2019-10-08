В РК в связи с африканской чумой свиней разрешили охоту на кабанов

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В РК растут опасения вокруг возможности быстрого распространения африканской чумы свиней через диких кабанов. В этой связи в правительстве представлены экстренные меры, разрешающие охоту на кабанов с применением огнестрельного оружия. Они были озвучены 13 октября министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства Ким Хён Су. Территорию страны решено поделить на четыре зоны по контролю за дикими кабанами. Некоторые районы уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо и уезда Чхольвон-гун, где была найдена заражённая туша кабана, объявлены зонами высокого риска. Отстрел кабанов разрешён в пределах 300 кв км от эпицентров. Кроме того, их решено отлавливать в районах рек и дорог.