Президент РК принёс извинения за ситуацию вокруг министра юстиции

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Президент РК Мун Чжэ Ин извинился в понедельник перед народом страны за громкий скандал, связанный с назначением Чо Гука на пост министра юстиции. «Я глубоко сожалению о том, что назначение Чо Гука вызвало такой мощный общественный конфликт», - сказал глава государства, открывая еженедельное совещание со своими помощниками. Заявление было сделано через час после того, как Чо Гук сообщил о своём намерении уйти в отставку. Мун Чжэ Ин признал, что южнокорейское общество сильно пострадало от скандала, связанного с делом Чо Гука, однако он дал возможность повысить осведомлённость общественности о насущной необходимости реформирования прокуратуры. Кроме того, его решимость реформировать прокуратуру дала мощный толчок проведению данной реформы. Мун Чжэ Ин обещал завершить реформу, несмотря на отставку Чо Гука.