Политические круги по-разному отреагировали на уход Чо Гука с поста главы минюста

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В южнокорейских политических кругах реакция на уход Чо Гука с поста министра юстиции оказалась неоднозначной. В руководстве правящей Демократической партии Тобуро выразили сожаление в связи с преждевременной отставкой министра из-за неприемлемого политического давления. Также выражается намерение на базе мер, принятых Чо Гуком, провести решительное и необратимое реформирование прокуратуры. В свою очередь крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея, активно выступавшая против Чо Гука, назвала его уход с поста главы минюста победой народа. Одновременно оппозиция переключилась на тему ответственности президента страны Мун Чжэ Ина за ситуацию, а также усилий правящих сил по реформированию прокуратуры.