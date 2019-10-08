Президент РК выразил соболезнование премьер-министру Японии в связи с жертвами, вызванными тайфуном «Хагибис»

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Президент РК Мун Чжэ Ин направил японскому премьер-министру Синдзо Абэ послание со словами поддержки в связи с жертвами и крупным ущербом, к которым привёл обрушившийся на страну тайфун «Хагибис». Как сообщил представитель администрации главы государства, послание было передано японской стороне 14 октября через дипломатические каналы. В нём Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу масштабных последствий тайфуна, а также глубокие соболезнования и поддержку премьер-министру Синдзо Абэ и всему японскому народу. Мун Чжэ Ин отметил, что надеется на скорейшую ликвидацию последствий стихийного бедствия и восстановление нормальной жизни граждан. Аналогичное послание направил в Токио и премьер-министр РК Ли Нак Ён.