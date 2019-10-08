В РК проходит Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий ADEX-2019

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С 15 по 20 октября в городе Соннаме провинции Кёнгидо проходит Международная выставка авиакосмических и оборонных технологий ADEX-2019. Мероприятие организуется Корейской аэрокосмической корпорацией (KAI) и Корейской ассоциацией оборонной промышленности. В этот раз в нём принимают участие 430 компаний из 34 стран мира, что является рекордным показателем. Они представляют 1.730 стендов с образцами новейшей боевой техники - воздушной, наземной и космической. Впервые представлен макет южнокорейского перспективного истребителя KF-X. Также планируется провести первый демонстрационный полёт боевого вертолёта LAH, разрабатываемого южнокорейскими военными. Помимо этого, на выставке представлены истребители F-15K, KF-16, KT-1, T-50, F-35A. Группа высшего пилотажа из Австралии «Maxx-G» покажет авиационное шоу. В рамках выставки состоятся симпозиумы по авиационно-космическим вопросам, по теме развития наземных вооружённых сил будущего, а также по системам беспилотных летательных средств. Кроме того, в программу входят различные семинары на профильные темы.