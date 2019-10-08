Казахстанец, сбивший ребёнка, прибыл в РК

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Гражданин Казахстана, сбивший 16 сентября в Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо семилетнего ребёнка и скрывшийся с места ДТП, прибыл в РК. 20 летний казахстанец, находившийся в РК нелегально, не имел и водительских прав. Уже на следующий день после происшествия он вылетел из страны в Узбекистан. 27 октября он прилетел в РК для участия в следствии. Из Международного аэропорта Инчхон его отправили в управление полиции муниципального округа Чинхэ-гу города Чханвона. После его бегства из страны южнокорейская полиция обратилось в службу Интерпола в Республике Казахстан с просьбой оказать содействие в поимке беглеца. Позже появилась информация о том, что 8 октября парень сам позвонил в посольство Казахстана в РК, чтобы узнать о состоянии пострадавшего ребёнка и о возможной мере наказания в случае добровольной явки с повинной. Южнокорейская полиция сопровождала его из аэропорта Алматы. Молодой парень, как стало известно, решился на явку с повинной в связи с принимаемыми в его отношении следственными мерами, а также задержанием в РК его родной сестры, которая находится в стране нелегально. Данный случай стал причиной введения минюстом системы проверки нелегалов за три дня перед их вылетом из страны. Мальчик, сбитый казахстанцем, сейчас идёт на поправку.