Ли Кэцян посетил завод Samsung Electronis в Сиане

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Премьер госсовета Китая Ли Кэцян осмотрел завод Samsung Electronis по производству полупроводников в китайском Сиане. Это может быть показателем готовности китайских властей к активизации сотрудничества. Для КНР взаимодействие с РК выгодно на фоне жёсткого давления США на китайскую политику развития новейших технологий. Ли Кэцян посетил завод 14 октября. Он сказал, что открытость КНР внешнему сотрудничеству не может не увеличиться. Ли Кэцян отметил, что местные власти приветствуют расширение инвестиций иностранных высокотехнологичных компаний. Премьер госсовета также отметил, что правительство КНР будет продолжать в равной степени обеспечивать хорошие условия работы всех компаний в стране, строго следя за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Ранее в Samsung Electronis решили вложить в вышеуказанный завод 15 млрд долларов.