Урожай риса в РК сократился на 2,3%

Photo : YONHAP News

В этом году ожидаемый объём урожая риса в РК сократился на 2,3% по сравнению с прошлым годом. По представленным 15 октября данным Национального статистического управления, показатель составил 3 млн 779 тыс. тонн. Снижение отметки связано с ухудшением погодных условий. Объём урожая сокращается четыре года подряд. На этот раз тайфун «Линлин» прошёл как раз во время созревания риса. Кроме того, на 1,1% сократилась площадь земель, на которых выращивается рис. Анализ проводился без учёта последствий тайфунов «Тапа» и «Митаг».