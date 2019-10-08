В РК развивают сотрудничество официальной и традиционной восточной медицины

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В министерстве здравоохранения и соцобеспечения РК отобрали 70 медицинских учреждений для участия в проекте совместной работы врачей и представителей традиционной восточной медицины. В рамках проекта представители двух направлений медицины обмениваются данными о больных и сотрудничают в их лечении. Отобранные учреждения будут предоставлять услуги до декабря. Это уже третий этап инициативы по активизации данного сотрудничества. В первом этапе принимали участие 13 государственных медучреждений, во втором 45 с привлечением частных клиник.