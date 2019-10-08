Южнокорейские фермеры выступили против ликвидации поголовья свиней

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14 октября Корейская ассоциация свиноводческих хозяйств объявила о начале митингов с требованием прекратить массовую ликвидацию поголовья свиней, уделив главное внимание контролю над дикими кабанами. В ассоциации потребовали немедленно прекратить принудительное уничтожение или продажу свиней в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо, где были выявлены несколько случаев заражения лихорадкой чумы свиней, без каких-либо эпидемиологических оснований. Подчёркивается, что такие односторонние меры ставят под угрозу выживание фермеров, поскольку они не получают какой-либо компенсации. Митинги протеста будут проходить до 18 октября перед зданием администрации президента, министерства продовольствия, сельского, лесного хозяйства, министерства экологии.