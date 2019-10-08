Власти приступают к отлову диких кабанов

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С 15 октября министерства обороны и экологии РК начинают отлов диких кабанов в районах провинции Кёнгидо, где была выявлена африканская чума свиней и есть высокая вероятность обнаружения вируса. В операции принимают участие 70-80 команд, в состав которых входят по 12 представителей военных и гражданских специалистов. В течение двух дней будет проводиться пробный отлов. Результаты работы проанализируют и используют в последующей полномасштабной операции. В районах, где зафиксированы случаи заражения чумой свиней, планируется установить заграждения и создать оперативные группы, которые должны не допустить перехода кабанов из этих зон в другие регионы страны.