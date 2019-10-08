Морская пехота РК провела в этом году максимальное количество совместных с США учений

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Южнокорейская морская пехота в этом году провела 24 совместных с США учения. Это максимальный показатель за последние три года. Такие данные были представлены 15 октября в ходе парламентской инспекции, проходившей в командовании морской пехоты в Хвасоне. В докладе указывается, что с начала года совместные южнокорейско-американские учения морской пехоты KMEP проводились 13 раз на уровне батальонов и 11 раз совместно с другими родами войск. По плану, в следующем году планируется проведение 22-х совместных манёвров. Помимо этого идёт работа по расширению функций этого вида войск, а также участия в зарубежных учениях, в том числе проводимых в Таиланде, США и Австралии.