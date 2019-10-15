Футболисты Юга и Севера сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2022

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Футболисты Юга и Севера Кореи сыграли с ничейным счётом 0:0 в группе Н Азиатского отборочного турнира на чемпионат 2022 года. Игра проходила 15 октября на стадионе имени Ким Ир Сена в Пхеньяне без зрителей. Власти КНДР отказались выдавать визы южнокорейским журналистам и болельщикам, но отсутствие на стадионе северокорейских зрителей стало неожиданностью для представителей Азиатской футбольной конфедерации. Кроме того, матч не транслировался на юге Корейского полуострова. Обе команды приступили к игре, выиграв свои первые два матча в групповом турнире. Сейчас у них по 7 очков, но южнокорейцы занимают первое место в группе, благодаря превосходству в количестве забитых мячей. Северокорейские футболисты на втором месте, за ними следуют команды Туркменистана и Ливана, у которых по 3 очка. У сборной Шри-Ланки 0 очков. Южнокорейские футболисты вернутся в Сеул рано утром 17 октября через Пекин. В следующем матче они сыграют 14 ноября с командой Ливана. В тот же день команда КНДР сыграет с командой Туркменистана. Следующий матч с северокорейской командой футболисты Юга Кореи сыграют 4 июня 2020 года на своём поле.