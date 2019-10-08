В РК падают продажи японского пива

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Продажи японского пива на южнокорейском рынке продолжают падать. По данным Таможенного управления, в сентябре в рейтинге импортного пива японский продукт опустился на 27-е место. Показательно, что японское пиво было бессменным лидером продаж с 2009 года. Но после введения Токио ограничений на поставки в РК стратегического высокотехнологичного сырья ситуация изменилась. Южнокорейское общество отреагировало бойкотом товаров японского производства. В итоге уже в июле пиво из этой страны опустилось в рейтинге на третье место, а в августе на 13-е. В сентябре объём ввоза в РК этого напитка из Японии составил лишь 4,2 тонны на сумму 6 тыс. долларов. Таким образом, РК впервые зафиксировала профицит торгового баланса по отношению к Японии по данному наименованию продукта. Показатель составил 233 тыс. долларов.