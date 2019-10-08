РК и США продолжат в октябре обсуждение оборонных расходов

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Второй раунд рабочих переговоров между РК и США по 11-му соглашению о распределении оборонных расходов состоится в октябре. Как сообщили в южнокорейском МИД, в настоящий момент стороны обсуждают проведение встречи на следующей неделе на Гавайях. Южнокорейскую делегацию будет впервые возглавлять Чон Ын Бо, бывший заместитель председателя финансового комитета. Первый раунд проходил в сентябре в Сеуле. Тогда достичь определённых договорённостей не удалось. Делегация США потребовала значительного увеличения доли РК в расходах на содержание американского военного контингента, указав, что на поддержание его работы требуется 6 млрд долларов в год. РК, которая в этом году выплатила около 1 млрд долларов, настаивает на более разумном разделении расходов.