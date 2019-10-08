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Пхеньян пригласил южнокорейских спортсменов на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров, который пройдёт в Пхеньяне с 20 по 27 октября. Об этом сообщил представитель министерства по делам воссоединения. Южнокорейская делегация состоит из 70 человек. В её состав, в отличие от матча Азиатского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года, включены два журналиста. Южнокорейцы вылетят в Пхеньян через Пекин 18 октября. Многочисленность делегации и относительная открытость Севера объясняется на этот раз тем, что в Пхеньяне состоится чемпионат Азии, в котором, помимо РК, принимают участие Китай, Филиппины, Монголия и другие азиатские страны.