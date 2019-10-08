МВФ снизил прогноз роста южнокорейской экономики

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Международный валютный фонд снизил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 2%. Это на 0,6% ниже апрельского прогноза. Прогноз на следующий год был также снижен до 2,2%. Ожидаемый рост мировой экономики в этом году составил 3%, что ниже прогнозов, которые озвучивались в апреле и июле. Это самая низкая отметка за последние десять лет. Главная причина спада заключается в сокращении производства в ряде стран и торговых разногласиях. Показатель на следующий год также снижен до 3,4%. В документе подчёркивается, что прекращение торговой войны США и Китая и восстановление взаимного доверия окажет большую помощь в стабилизации общей экономической ситуации.