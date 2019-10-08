В КНДР сохраняется сложная ситуация с продовольствием

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15 октября ирландская благотворительная организация Concern Worldwide представила очередной «Глобальный индекс голода», подготовленный совместно с германской организацией помощи голодающим. Индекс определяется каждый год в октябре на основе анализа коэффициента нехватки продовольствия среди населения, уровня отклонений в физическом росте детей младше пяти лет и уровня смертности. Индекс ранжирует страны по стобалльной шкале, в которой «0» означает отсутствие голода. Если отметка превышает 50 баллов, то это указывает на особо высокую степень опасности. В этом году средний мировой показатель составил 20 баллов, что на 0,9 балла меньше, чем в предыдущем году. Среди 117 стран, в которых проводится мониторинг, худшая ситуация отмечена в Центральноафриканской Республике – 53,6 балла. Далее следуют Йемен, Чад, Мадагаскар, Замбия. КНДР в рейтинге заняла 26-е место с показателем 27,7 балла. Это на 15 позиций лучше, чем в прошлом году. Однако доля недоедающих людей в КНДР составила 47,8%. Это четвёртое место после ЦАР, Зимбабве, Гаити.