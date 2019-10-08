Президент РК встретится с королём Испании

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23 октября президент РК Мун Чжэ Ин примет в своей резиденции короля Испании Филиппа VI. Королевская чета посетит РК с государственным визитом по приглашению Мун Чжэ Ина 23-24 октября. Это первый визит королевской особы Испании после 1996 года, когда Сеул посетил король Хуан Карлос I, отец Филиппа VI. В ходе встречи стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества двух стран в сфере культуры, экономики и науки, затронут вопросы налаживания мира на Корейском полуострове и сотрудничества в глобальных вопросах.