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Политика

Президент РК встретится с королём Испании

Write: 2019-10-16 14:01:13Update: 2019-10-16 15:39:09

Президент РК встретится с королём Испании

Photo : YONHAP News

23 октября президент РК Мун Чжэ Ин примет в своей резиденции короля Испании Филиппа VI. Королевская чета посетит РК с государственным визитом по приглашению Мун Чжэ Ина 23-24 октября. Это первый визит королевской особы Испании после 1996 года, когда Сеул посетил король Хуан Карлос I, отец Филиппа VI. В ходе встречи стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества двух стран в сфере культуры, экономики и науки, затронут вопросы налаживания мира на Корейском полуострове и сотрудничества в глобальных вопросах. 
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