Южнокорейские пилоты предпочитают работать в Китае

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За последние пять лет около 500 отечественных пилотов сменили место работы. На это указывают данные министерства сухопутных территорий и транспорта, предоставленные профильному парламентскому комитету. Сообщается, что с 2014 по 2019 год из южнокорейских авиакомпаний уволились 460 пилотов - 7% их общего количества. Примечательно, что 80% из них перешли на работу в китайские компании. Наибольший отток кадров в Китай пришёлся на 2016-2017 годы. В комитете выражают опасения по поводу угрозы безопасности полётов в случае нехватки пилотов. В министерстве, в свою очередь, сообщают, что с прошлого года отток специалистов в иностранные авиакомпании значительно сократился. Кроме того, указывается на отсутствие проблем с кадрами в связи с постоянным увеличением кадров в отечественных компаниях. Также есть данные о том, что с прошлого года китайские власти сосредоточились на подготовке своих специалистов и ужесточении критериев отбора иностранных пилотов.