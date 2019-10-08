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Работники Сеульского метрополитена приступили к трёхдневной забастовке

Write: 2019-10-16 09:34:02Update: 2019-10-16 15:37:17

Работники Сеульского метрополитена приступили к трёхдневной забастовке

Photo : YONHAP News

Работники с первой по восьмую линии Сеульскогоо метрополитена, которые являются членами профсоюза, приступили в среду к трёхдневной забастовке.  Соответствующее решение было принято после того, как переговоры с администрацией окончились безрезультатно. Профсоюз требует увеличить число работников, контролирующих соблюдение техники безопасности, отменить систему ограничения роста заработной платы и пересмотреть график рабочих смен. Администрация отказалась решать данные вопросы, заявив, что они находятся в компетенции правительства страны и мэрии Сеула. Для того, чтобы поддерживать график движения поездов на нормальном уровне в часы пик, администрация метрополитена и городские власти привлекли к работе пенсионеров и работников из других смен. Власти обещают свести к минимуму неудобства для пассажиров, поддерживая движение поездов на уровне 75% нормального графика. 
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