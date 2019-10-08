В РК понизились экспортные и импортные цены

Photo : YONHAP News

По данным Банка Кореи, опубликованным в среду, индекс экспортных цен в сентябре составил 101,03 пункта, снизившись на 0,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 5 пунктов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В качестве причины падения экспортных цен эксперты называют укрепление отечественной валюты по отношению к доллару. Индекс импортных цен составил в прошлом месяце 110,59 пункта, что на 1,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце и на 2,2 пункта ниже, чем в том же месяце прошлого года.