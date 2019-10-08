Работники Сеульского метрополитена прекратили забастовку

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Работники с первой по восьмую линии Сеульского метрополитена прекратили начатую в среду трёхдневную забастовку. В ходе переговоров профсоюзов с администрацией удалось договориться по трём основным требованиям забастовщиков. Администрация обещала нанять дополнительное количество работников, контролирующих соблюдение техники безопасности, пересмотреть систему ограничения роста заработной платы и график рабочих смен. Кроме того, заработная оплата работников метрополитена будет повышена на 1,8%. Ранее администрация отказывалась решать данные вопросы, уверяя, что они находятся в компетенции правительства страны и мэрии Сеула. В среду утром график движения поездов выполнялся на 75%, благодаря привлечению к работе пенсионеров и работников из других смен.