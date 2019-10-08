Лидер КНДР побывал на горе Пэктусан

Photo : YONHAP News

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил уезд Самчжиён-гун провинции Янгандо и побывал на горе Пэктусан. Как сообщило в среду агентство ЦТАК, Ким Чон Ын поднялся на гору на белом коне. В агентстве отметили: «Поход Ким Чон Ына верхом на коне на гору Пэктусан является великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции». Северокорейский лидер, осматривая строящиеся объекты в уезде Самчжиён-гун, заявил, что страна «страдает от санкций враждебных сил, а муки, к которым привели эти силы во главе с США, превратились в народный гнев». Ким Чон Ын подчеркнул необходимость продолжать путь, ставя во главу угла ценность духа самостоятельности по мере усиления давления со стороны врагов. Гора Пэктусан является священным местом для корейцев и символом революционной борьбы. Ким Чон Ын посещает это место каждый раз, когда страна подходит к важной точке в политической жизни страны.