Хон Нам Ги: Меры Японии противоречат требованиям мирового сообщества отменить протекционизм в торговле

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Японские ограничительные меры противоречат требованиям мирового сообщества отменить протекционизм в торговле. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая на конференции с участием иностранных инвесторов, которые проявили интерес к мерам южнокорейского правительства по противодействию японским ограничениям на экспорт стратегических производственных материалов. Он заявил, что РК будет поднимать проблему на мировой арене, и эта работа будет сопровождаться дипломатическими усилиями, учитывая, что действия Японии оказывают влияние на мировую экономику. Отвечая на вопрос о возможной дефляции в южнокорейской экономике, Хон Нам Ги заявил, что так называют долгосрочное падение цен, однако в РК снижение коснулось только 20-30% наименований товаров. Поэтому опасения в данном случае безосновательны.