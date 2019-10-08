РК и Индонезия фактически заключили торговое соглашение

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита сообщили о фактическом заключении двустороннего Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнёрстве (СЕРА). Таким образом, Индонезия стала первым государством АСЕАН, с которым РК договорилась заключить данное соглашение. Как сообщил представитель министерства промышленности, торговли и энергетики, заключение СЕРА между РК и Индонезией, которое подразумевает отмену пошлин на автомобильные запчасти и продукцию металлургиии, внесёт большой вклад в выход южнокорейских автомобильных компаний на индонезийский рынок. Подписание соглашения, как ожидается, произойдёт к концу года, после завершения соответствующих процедур.