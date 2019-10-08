Real Meter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 45,5%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 45,5%, увеличившись на 4,1 % по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в четверг агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 14 по 16 октября среди 1,5 тыс. жителей разных регионов страны. Нынешний рост объясняется устранением главного фактора недовольства по поводу госполитики в лице Чо Гука, который ушёл в отставку с поста министра юстиции. Отрицательную оценку деятельности президента дали 51,6% респондентов, что на 4,5% ниже, чем неделю назад. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,4%, оппозиционной партии Свободная Корея – 34%, партии Справедливого будущего – 5,4%, партии Справедливости – 4,9%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.