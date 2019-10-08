Глава МИД РК встретилась с президентом Казахстана

Photo : YONHAP News

16 октября министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Накануне она прибыла в страну для участия в работе 12-го заседания Форума «Центральная Азия – Республика Корея». Кан Гён Хва отметила, что Казахстан является крупнейшим торговым партнёром и объектом южнокорейских инвестиций в Центральной Азии, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества. В апреле этого года РК и Казахстан договорились о реализации программы «Свежий ветер», нацеленной на средне- и долгосрочную активизацию торговли и сотрудничества в вопросах инвестиций. Инициатива включает 58 пунктов в 10 сферах. Касым-Жомарт Токаев заявил, что программа «Свежий ветер» является важной с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере экономики и бизнеса.