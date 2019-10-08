Samsung на шестом месте в мире по ценности бренда

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Южнокорейская корпорация Samsung сохранила шестое место в мире по ценности бренда, которая превысила 60 млрд долларов. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой группы Interbrand – «Best Global Brands 2019», представленном 17 октября. Samsung держится в первой десятке восемь лет подряд. В этом году ценность бренда корпорации составила рекордные 61 млрд 98 млн долларов, что на 2% больше, чем в прошлом году. В 2011 году компания занимала 17-ю позицию в рейтинге, постепенно добравшись до шестого места в 2017 году. Лидером по ценности бренда стала компания Apple с показателем 234 млрд 241 млн долларов. На втором месте Google – 167 млрд 713 млн долларов. Эти две компании семь лет удерживают лидерство. Ежегодный рейтинг оценивает 2000 компаний по всему миру. Основные критерии оценки - финансовые показатели и возможность обеспечить лояльность и устойчивый спрос к бренду со стороны потребителя. В этом году в сотню лучших брендов также вошли Hyundai Motor, занявшая 36-е место, и KIA Motors – 78-е место. Общая стоимость ста лучших брендов составила 2 трлн 130 млрд 900 млн долларов, что на 5,7% больше, чем в прошлом году.