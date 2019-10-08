Премьер-министр Японии направил ритуальное подношение храму Ясукуни

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в четверг ритуальное подношение токийскому храму Ясукуни по случаю традиционного осеннего храмового фестиваля. Как сообщило агентство Киодо цусин, храм посетил министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это. Нынешний премьер-министр лично не посещает святилище с декабря 2013 года. В синтоистском храме Ясукуни в Токио хранятся списки с именами японцев, погибших в войнах с середины XIX века. Среди них имена военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Визиты в храм японских официальных лиц вызывает острую реакцию со стороны стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны.