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В сентябре поток южнокорейских туристов в Японию сократился вдвое в годовом исчислении. По представленным 16 октября данным Японской национальной туристической организации, в прошлом месяце показатель составил 201.200 человек. Это на 58,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. В июле сокращение составило 7,6%, а в августе уже 48%. Помимо этого, Банк Японии отметил отрицательное влияние мер японского правительства по ограничению поставок в РК высокотехнологичного сырья. В докладе банка, в частности, говорится, что южнокорейские компании обеспечили другие каналы поставок сырья, что в средне- и долгосрочной перспективе может грозить для Японии потерей позиций на соответствующем рынке РК.