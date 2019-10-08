В ноябре в РК состоится первый Международный кинофестиваль в Канныне

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8 ноября откроется первый Международный кинофестиваль в Канныне, который посвящён фильмам, снятым по мотивам литературных произведений. Об этом сообщили в четверг представители оргкомитета. В рамках первого фестиваля планируется провести специальную выставку отечественных экранизаций литературных произведений, снятых в 60-70-е годы. Подготовлена также программа показа фильмов новых перспективных режиссёров. На церемонии открытия фестиваля пройдёт выступление музыкальной труппы Каннына, посвящённое первой женщине-режиссёру Алис Ги-Блаше.