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РК и Япония обсуждают возможность встречи премьер-министров двух стран Ли Нак Ёна и Синдзо Абэ 23 или 24 октября. Об этом сообщило в среду агентство Киодо цусин, ссылаясь на правительственные источники. Южнокорейская сторона старается найти способ прекратить ухудшение двусторонних отношений. Предстоящая встреча также важна потому, что Ли Нак Ён лично знаком с Синдзо Абэ и ранее работал в Японии. Между тем, в ходе заседания парламентского комитета по бюджетным вопросам Синдзо Абэ отметил необходимость продолжения диалога и подчеркнул важность отношений РК и Японии. При этом японская сторона сохраняет позицию о том, что для возобновления диалога Сеул должен представить план разрешения спора вокруг решения южнокорейского Верховного суда, обязавшего ряд японских компаний выплатить компенсацию жертвам принудительной трудовой мобилизации. Поэтому, даже если встреча состоится, вероятность улучшения отношений двух стран невелика.