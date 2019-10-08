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Политика

Сеул выразил «глубокое сожаление» по поводу ритуального подношения премьер-министра Японии храму Ясукуни

Write: 2019-10-17 14:14:30Update: 2019-10-17 14:33:13

Сеул выразил «глубокое сожаление» по поводу ритуального подношения премьер-министра Японии храму Ясукуни

Photo : YONHAP News

Правительство РК выражает «глубокое сожаление» по поводу того, что члены правительства и парламента Японии отправили ритуальные подношения храму Ясукуни или посетили его. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства иностранных дел РК. «Правительство РК в очередной раз подчёркивает, что Япония может внести свой вклад в ориентированное в будущее развитие отношений между Сеулом и Токио, а также завоевать доверие соседних стран и мирового сообщества только тогда, когда лидеры Японии задумаются о прошлом посредством действий»,- подчёркивается в заявлении. В синтоистском храме Ясукуни в Токио хранятся списки с именами японцев, погибших в войнах с середины XIX века. Среди них имена военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Визиты в храм японских официальных лиц вызывает острую реакцию со стороны стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны.  Как сообщило агентство Киодо цусин, в четверг храм посетил министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это. Нынешний премьер-министр лично не посещает святилище с декабря 2013 года. 
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