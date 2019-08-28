Мун Чжэ Ин: Основные направления экономической политики Сеула останутся неизменными

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Правительство РК продолжит нынешнюю экономическую политику и активизирует усилия по оживлению инвестиций в ответ на углубление проблем в экономической области. «Настало время сконцентрировать силу на росте экономике и улучшении жизни людей», - подчеркнул президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг на экономическом совещании в Сеуле. Он напомнил, что экспортно-ориентированная экономика РК особенно уязвима к внешним условиям. Для того, чтобы справиться с сокращением экспорта и инвестиций, связанными с замедлением мировой экономики, правительство должно оказывать дополнительную поддержку компаниям-экспортёрам и играть более активную роль в продвижении частных инвестиций,- сказал глава государства. По его словам, правительство планирует увеличить инвестиции в строительный сектор, чтобы обеспечить жильём ускорить людей с низким и средним уровнем дохода. Когда экономика находится в затруднительном положении, правительству необходимо расширять бюджетные расходы,- напомнил президент.