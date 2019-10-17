Президент РК может направить личное послание премьер-министру Японии

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Как ожидается, президент РК Мун Чжэ Ин направит премьер-министру Японии Синдзо Абэ личное послание через главу южнокорейского правительства Ли Нак Ёна, который на следующей неделе посетит Токио для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. В интервью агентству Киодо цусин Ли Нак Ён сказал, что в беседе с ним президент Мун Чжэ Ин выразил намерение направить такое послание. Он также сказал, что лидеры двух стран желают разрешения споров двух стран, считая это «исторической обязанностью». Премьер отметил, что все разногласия сторон могут быть разрешены до истечения сроков пребывания на занимаемых постах Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ. В интервью газете «Асахи Симбун» Ли Нак Ён подтвердил, что Сеул может пересмотреть своё решение о прекращении действия соглашения об обмене военной информацией с Японией, если Токио отменит ограничения на экспорт в РК стратегического сырья. Коснувшись решения Верховного суда РК о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации, Ли Нак Ён сказал, что представители двух стран ведут диалог по этому вопросу на неофициальном уровне, и, если лидеры двух стран окажут поддержку, то процесс примирения ускорится. Он также отметил, что Мун Чжэ Ин пытается найти выход из ситуации, который будет приемлем для жертв принудительной мобилизации и народа.