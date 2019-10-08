Депутаты парламента Японии посетили храм Ясукуни

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18 октября группа депутатов парламента Японии посетила токийский храм Ясукуни по случаю традиционного осеннего храмового фестиваля, сообщило агентство Киодо цусин. Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил храму Ясукуни ритуальное подношение по случаю традиционного осеннего храмового фестиваля. Кроме того, храм посетил министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это. Нынешний премьер-министр лично не посещает святилище с декабря 2013 года. В синтоистском храме Ясукуни в Токио хранятся списки с именами японцев, погибших в войнах с середины XIX века. Среди них имена военных преступников, казнённых после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Визиты в храм японских официальных лиц вызывают острую реакцию со стороны стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны. Правительство РК выразило «глубокое сожаление» по поводу того, что члены правительства и парламента Японии отправили ритуальные подношения храму Ясукуни или посетили его.