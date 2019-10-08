Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до минимума

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Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки политики действующего главы государства Мун Чжэ Ина впервые опустился ниже 40%. Он сократился на 4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 39%. Отрицательная оценка выросла на 2%, составив 53%. Такими стали результаты опроса, проводившегося с 15 по 17 октября среди 1.004 респондентов по всей стране. Положительную оценку получили меры по реформированию прокуратуры и активная внешняя политика. Среди причин отрицательной оценки, как и прежде, кадровая политика, недостаточная эффективность решения экономических проблем, односторонность политики. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 36%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 27% респондентов. Уровень поддержки партии Справедливого будущего 7%, партии Справедливости составил 6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.